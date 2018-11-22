التقى وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان أمس الأربعاء برئيس جهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية بحضور مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بوزارة العدل، ومدير مكتب العلاقات بجهاز المباحث الجنائية، وذلك في مقر ديوان الوزارة.

حيث تناول الاجتماع جملة من المواضيع التي تهتم بجانب تنسيق العمل والمهام بين الجانبين، وفي مقدمتها إشراك جهاز المباحث الجنائية في تأمين عمليات نقل الموقوفين من وإلى مؤسسات الصلاح والتأهيل والمحاكم والعودة بهم، وذلك دعماً لأعضاء جهاز الشرطة القضائية المكلفين بهذه المهمة.

يُذكر أن الاجتماع جاء على خلفية هروب مساجين من مؤسسة الإصلاح والتأهيل صرمان في الرابع عشر من شهر نوفمبر 2018، وتفادياً لتكرار مثل هذه الأفعال.

The post بعد هروب مساجين في صرمان.. وزارة العدل تتعاون مع جهاز المباحث الجنائية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

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