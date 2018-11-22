الفضائيّة الليبيّة : مصلحة المطارات تحدّد المبالغ المسموح بها عند دخول ومغادرة الأراضي التونسية

البيضاء 22 نوفمبر 2018 (وال)- طالبت مصلحة المطارات الليبية، كافة مديري المطارات، بمراعاة الالتزام والتقيد باللوائح والقوانين من قبل المسافرين الليبيين المتجهين إلى جمهورية تونس، والخاصة بالنقد الأجنبي، من حيث المبالغ المسموح باصطحابها عند دخول ومغادرة الأراضي التونسية.

وأكّد مدير مكتب الاتّفاقيات والتّعاون الدّولي” إبراهيم والي” أنه على المسافرين الليبيين للأراضي التونسية، اصطحاب مبلغ لا يتجاوز خمسة آلاف دينار تونسي، أو ما يعادله من النقد الأجنبي، وأنه لا يُسمح بخروج العملة التونسية نهائياً، مضيفاً أنه على الجهات ذات الاختصاص العاملة بالمطارات، اتخاذ ما يلزم من إجراء بالخصوص . (وال- البيضاء)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال