رئيس جامعة مصراتة: نتضامن مع الموظفين في تحقيق مطالبهم

أعلن رئيس جامعة مصراتة فرج أبوشعالة تضامنه مع مطالب الموظفين، في مراسلة رسمية وجهها لوزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل.

وفي بيان صارعن بوشعالة، أكد دعمه لمطالب الموظفين المتمثلة بزيادة المرتبات، وتفعيل التأمين الصحي بما يحقق العدالة الاجتماعية أسوة بالكثير من قطاعات الدولة.

وبحسب البيان جدد التزام الجامعة بالوقوف إلى جانب المعتصمين في مشروعهم، والتعاطي بايجابية مع مطالبهم والعمل على إيصالها للجهات المعنية، بما يمكن المؤسسة من العودة إلى ممارسة أعمالها الطبيعية.

ووفقاً للبيان، أكد رئيس جامعة مصراتة، أن الاعتصام لا يحمل أي أهداف أو أجندات لأي جهة، بل جاء لتحقيق مصلحة هذه الشريحة.

