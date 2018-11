المتوسط:

أفرج مسلحون، اليوم الخميس ،عن 16 عاملا مصريا احتجزوهم في ليبيا، بسبب نزاع مالي بين متعاقدين ليبيين وشريكهم المصري، حسب وكالة “فرانس برس”.

ونقلت الوكالة عن شقيق أحد المخطوفين قوله إن الخاطفين أفرجوا عن العمال وأصبح بعضهم في عهدة متعاقدين ليبيين محليين دفعوا أموالا نيابة عنهم، في حين وقّع الباقون تعهدات بالبقاء في ليبيا والعمل لسداد مطالب المسلحين.

