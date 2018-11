المتوسط:

اجتمع عضو المجلس البلدي غريان يوسف قدمور مع منظمات المجتمع المدني والاتحادات الطلابية بجامعة غريان وبعض المؤسسات والقطاعات بالبلدية، للمشاركة مع الشركة العامة للنظافة لتنسيق أعمال حملة بأيدي نصالحك وبأيدي انظف معاك بلادي.

وأوضح قدمور أن هذه الحملة تستهدف تنظيف الشوارع وأعمال البستنة للحدائق والتشجير، مؤكدا بأنها ستكون بمشاركة الجميع دون استثناء وسوف تنطلق الحملة خلال المدة القادمة.

