المشري يحيط رؤساء اللجان في المجلس بمجريات مؤتمر باليرمو ومخرجاته

ليبيا – عقد مكتب الرئاسة بمجلس الدولة الاستشاري أمس الأربعاء اجتماعاً برؤساء اللجان في المجلس برئاسة رئيس المجلس والقيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين خالد المشري.

المشري أحاط الحضور بحسب المكتب الإعلامي التابع للمجلس بمجريات مؤتمر باليرمو ومخرجاته كما نوقش خلال اللقاء المؤتمر الوطني الجامع الذي تنسق له بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

يشار إلى أنه هذا هو الاجتماع الاول بعد مؤتمر باليرمو للمشري مع لجان مجلسه الاستشاري بعد إصداره والسراج وعقيلة صالح بياناً في باليرمو يؤكدون من خلاله على ضرورة دعم مسار توحيد المؤسسة العسكرية برعاية مصرية بعكس ما كان متوقعاً بأن يصدر ما يشير إلى سحب هذا الملف من مصر وتسليمه إلى الأمم المتحدة .