قنصو يبحث مع رئيس اتحاد بلديات جنوب أفريقيا الملفات ذات الاهتمام المشترك

إلتقى وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني بداد قنصو، مع رئيس اتحاد بلديات جنوب افريقيا بارك ستاو.

جاء ذلك خلال لقاء أجري أمس الأربعاء على هامش المشاركة في القمة الثامنة للجنة الفنية المتخصصة للخدمات العامة والتنمية والمشاريع التابعة لمفوضين الاتحاد الأفريقي بالمملكة المغربية، حيث ناقش الجانبان خلال لقاء بحضور رئيس اتحاد المدن والحكومات المحليه على مستوى العالم، العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

الجدير بالذكر، التقى قنصو على هامش القمة التي انعقدت تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، ورئيس الاتحاد الأفريقي، وبحضور وزراء الحكم المحلي في أفريقيا، بوفود لعدة دول منها السودان والسنغال وللمغرب، وذلك ضمن إطار مد جسور التعاون بين الدول.

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