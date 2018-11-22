النيابة العسكرية تكشف اللثام عن قضايا خطف بحق عسكريين

كشف رئيس النيابة العسكرية العميد علي ماضي ، عن آخر ما وصلت اليه التحقيقات بقضايا خطف ، شروع باغتيالات عدد من أفراد الأجهزة الأمنية .

وأضاف ماضي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الناطق باسم القوات المسلحة العميد أحمد المسماري ، أن القضاء سيقول كلمة الفصل بحق المجرمين المتورطين بتلك القضايا .

ومن الذين تم اختطافهم والشروع باغتيالهم حسب العميد ماضي مع ذكر صفتهم الوظيفية ومكان الجريمة رقم القضية :

المقدم عبدالسلام محمد عبدالسلام المهدي ، في مفترق شارع فينيسيا ، رئيس قسم البحث الجنائي ببنغازي ، 584/2018 ، حيث تم القبض على الخاطف وتسليمه لقوة شاكو ، والتي سلمته لكتيبة الفاروق في مصراتة.

العقيد فرجان خليفة الجميلي ، من أمام مخبز الكتلي في منطقة الليثي ، من إدارة مكافحة المخدرات ، 585/2018.

العقيد عبدالحميد سليمان الرعيد ، في شارع الكتربلر منطقة الهواري ، مدير فرع جهاز الأمن الداخلي ببنغازي ، حيث أصيب بـ 7 رصاصات بعد مقاومته الخاطفين .

العقيد محمد الشبلي بوخماده ، من منزله ، و يتبع للأمن الداخلي ، 563/2018 ، إلا أن عملية اغتياله فشلت حينها لعدم وجوده بالمنزل ، وقام الخاطفون بخطف أطفاله الذين تم تحريرهم فيما بعد.

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