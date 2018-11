المتوسط:

دعت المؤسّسة الوطنية للنفط، كافة الجهات المعنية لدعم المساعي الرامية إلى حماية المنشآت النفطية، وكافة العاملين في القطاع النفطي، مؤكدة على ضرورة وجود جهاز أمني وطني موحّد .

وأكدت المؤسّسة الوطنية للنفط، أن المحطّة الفرعية بحقل الشرارة النفطي، قد تعرّضت لهجوم من قبل مجموعة مسلحة يوم الثلاثاء .

وذكرت شركة أكاكوس التابعة للمؤسّسة الوطنية للنفط، أنّ الهجوم الذي تم بواسطة ثمانية أشخاص، ولم يسفر عن أي إصابات بين المستخدمين، ولم يؤثر على عمليات الإنتاج، واقتصرت الأضرار على سرقة ثلاث سيارات تابعة للشركة، إضافة إلى هواتف العاملين ،الذين كانوا متواجدين في مكان الحادثة، والذين تمّ إجلاؤهم لاحقاً إلى أماكن آمنة .

The post «الوطنية للنّفط» تدعو لتشكيل جهاز أمني لحماية المنشآت النفطية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية