مستشفى تراغن :وفاة طفلة وتسمم 43 أخرين نتيجة طعام ملوث

أكد مدير مكتب الإعلام بمستشفى تراغن العام محمد باوا العربي ، الخميس ، وفاة طفلة وإسعاف 43 أخرين نتيجة تسمم غذائي ،مشيرا إلى أن المستشفى يواصل استقبال الحالات منذ مساء الأربعاء .

وأضاف العربي في تصريح للرائد ، إلى أن الحالات تصل تباعا من منطقة القطرون التي تبعد عن تراغن 200 كيلو متر، لافتا إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحالات تناولت وجبة غذائية في احدى المناسبات الاجتماعية بالمنطقة.

و أشار العربي إلى أن إمكانيات المستشفى متواضعة ” جدا ” ورغم تمكنها من إجراء الإسعافات الأولية على الحالات إلا أن التخوف من عدم تمكنها من الاستمرار.

يشار إلى أن ظاهرة التسمم تكررت هذا الأسبوع في كل مدينتي اجدابيا وغات.

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