سرت تناقش مع شركة شلمبرجير المشكلات الفنية

بحثت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، مع شركة شلمبرجير للخدمات النفطية بعض القضايا المشتركة وتقييم الأعمال المقدمة من شركة شلمبرجير.

وشمل الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء، مناقشة بعض المشاريع والمشاكل الفنية، ومراجعة اتفاقيات التعاون المشتركة ومدى جاهزية شركة شلمبرجير في تنفيذ خطة العمل المستقبلي لشركة سرت.

الجدير بالذكر، أن الاجتماع تم بحضور رئيس وأعضاء لجنة الإدارة، إلى جانب مدير عام شركة شلمبرجير ليبيا وعدد من مديري الإدارات والمختصين من الجانبين.

