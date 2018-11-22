بالصور.. توقعات طقس ليبيا الخميس

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن مُرتفعاً جوياً سيؤثر اليوم الخميس، على أغلب مناطق البلاد، بينما يزيد تأثيره على مناطق الشمال الغربي.

وستتراوح درجات حرارة مناطق شمال غرب البلاد بين 21 و27 درجة مئوية، وفقا لتوقعات المركز المُعلن عنها في نشرته اليومية.

وتتأثر مناطق شمال شرق البلاد بمُنخفض جوي تزيد حدّته على المناطق المرتفعة، ويعمل على زيادة نسبة تكاثر سحب ماطرة تُخيّم على مناطق متفرقة حتى منتصف الأسبوع القادم.

وفيما يلي، رسم تخطيطي يُوضح مُتوسط درجات الحرارة المُتوقعة على مناطق ليبيا خلال الأيام الثلاثة القامة:

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