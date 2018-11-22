داخليّة الوفاق تكلّف بملاحقة المتورطين في اغتيال شرطي تابع لمديريّة أمن طرابلس

أخبار ليبيا24

أكّدت وزارة الدّاخليّة بحكومة الوفاق، بأنها كلّفت الأجهزة الأمنيّة المختصّة التّابعة لها بملاحقة المتورطين ، في اغتيال أحد أعضاء وحدة الأمن الرّياضي التّابع لمديريّة أمن طرابلس الشّرطي “عبد السلام بلعيد التركي”.

ﻭأوضحت الوزارة أن ﻤﺮﻛﺰ ﺷﺮﻃﺔ ﺣﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، قد تلقّى بلاغا يوم أمس، ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺃﻧﻪ ﺗﻢّ ﺧﻄﻒ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻣﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻨﺰﻟﻪ إﺛﺮ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﺴّﻼﺡ ﻭﺍﻗﺘﻴﺎﺩﻩ ﻟﺠﻬﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ، ﻭﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﺎﺕ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺗﺒﻴّﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻑ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺮّﻳﺎﺿﻲ التاﺑﻊ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻷﻣﻨﻴّﺔ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳّﺔ ﺃﻣﻦ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ.

وأفادت وزارة الدّاخليّة أنه بعد استكمال ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ البلاغ ﻭﺗﻌﻤﻴمه ﻋلى ﻛﻞّ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺩﺍﺧﻞ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﻭﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻄﻮﻕ، ورد بلاغ مساء الثلاثاء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ” ﺍﻟﺴّﻮﺍﻧﻲ” ﻣﻔﺎﺩﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﺜﺔ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻬﻮﻳّة ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﻃﻠﻖ ﻧﺎﺭﻱ.

ﻭأشارت إلى أنه ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘّﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺴّﻮﺍﻧﻲ ﻭﻣﺮﻛﺰ ﺷﺮﻃﺔ “ﺣﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ” ﺗﺒﻴّﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺠثة ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻠﻤواطن المفقود” ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻠﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ” ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ، وﺗﻢ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺒﺼﻤﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻼﺑﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ.

وشدّدت وزارة الدّاخلية على أنها لن تتهاون في القبض على الجناة ومقاضاتهم عما اقترفته أيديهم ، وتقديمهم للعدالة, وأنها ستضرب بيد من حديد لكلّ من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطنين.

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