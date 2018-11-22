الفضائيّة الليبيّة : تسييري بنغازي يبحث سير عمل مركز طب وجراحة القلب بنغازي

بنغازي 22 نوفمبر 2018 (وال)- اجتمع أمس الأربعاء رئيس المجلس التّسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري مع مدير عام مركز طب وجراحة القلب بنغازي طاهر الفضلي، لمناقشة سير العمل بالمركز وما يواجهه من صعوبات .

وتم خلال الاجتماع التنسيق بشأن القيام بزيارة ميدانية، للاطلاع على سير العمل بالمركز، وتوفير الاحتياجات الضرورية اللازمة، وكذلك إجراء مراجعات للمقايسات التي تخصّ سكن الأطباء، كما تمّ الاتفاق على تفعيل اتّفاقية الطبيب الزائر للمركز . (وال- بنغازي)

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