«تعليم الوفاق» تناقش سير العملية التعليمية بالمدارس

تابع وزير التعليم الدكتور بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل الموقف العام لانطلاق العام الدراسي الجديد وبالمشاكل والصعاب التي تعترض سير العملية التعليمية بالمدارس.

وبحث عبد الجليل خلال اجتماعه رفقة وكيلا الوزارة عادل جمعة و أيمن القماطي مع مراقبي التعليم احتياجات المدارس بالبلديات لبعض المستلزمات والوسائل التعليمية المتمثلة في بعض عناوين الكتاب المدرسي والمقاعد الدراسية والسبورات البيضاء والخطاطات وغيره.

وناقش الاجتماع الذي عُقد بمقر الأكاديمية الليبية بجنزور، والذي حضره مديرو المراكز والإدارات والمكاتب بالوزارة، مناقشة العجز القائم من المعلمين في المدارس في بعض المواد والخطوات التي اتخذتها الوزارة بالخصوص، بالإضافة الى مناقشة الإجراءات المتعلقة بصرف المكافأت المالية المقررة لمراقبي التعليم وعلاوة الحصة للمعلمين.

وقام وزير التعليم بمتابعة آلية تنفيذ الخطة الدراسية التي أعدتها الوزارة لاسيما فيما يتعلق بتفعيل حصة الواجب بالمدارس، وكذلك التباحث حول الإجراءات الواجب اتخاذها حيال المعلمين الرافضين لاستلام الجداول الدراسية.

