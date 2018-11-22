الخطوط الجوية الليبية تعلن رفع أسعار تذاكرها إبتداءً من الأول من ديسمبر القادم

ليبيا – أعلنت الخطوط الجوية الليبية أمس الأربعاء زيادة أسعار التذاكر إبتداءً من يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر القادم.

المكتب الإعلامي للخطوط الجوية عزا أسباب إرتفاع أسعار التذاكر لإستثناء قرار المجلس الرئاسي والخاص بالإصلاحات الإقتصادية للدولة قطاع الطيران من القرار دون أن تحدد نسبة الزيادة في أسعار التذاكر .

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه في حالة عدم إستخدام التذكرة قبل الأول من ديسمبر سيتم دفع الفارق للتذكرة بينما في حالة إستخدام جزء من التدكرة قبل ذات التاريخ لن يتم دفع أي فارق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية