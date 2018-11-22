رسالة أميركية إلى ليبيا على لسان مسؤولة مُهمّة

وجهت مديرة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأميركية، كيرون سكينّر، رسالة إلى ليبيا قالت فيها: “لم ننس ليبيا على الرغم من أننا نواجه في الشرق الأوسط الكبير مشاكل بالغة الأهمية لأميركا”، في إشارة إلى الاهتمام الأميركي بمُجريات الملف الليبي.

وجاءت تصريحات المسؤولة الأميركية خلال حديث مع الصحفيين بمقر سفارة بلادها في روما التي تزورها رفقة وفد أميركي رفيع المُستوى لحضور منتدى حوار المُتوسط الذي تحتضنه العاصمة الإيطالية، اليوم الخميس.

وقالت كيرون إنّ بلادها ما زالت تهتم بالملف الليبي، وضرورة تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تتربع على أولويات إيطاليا لما لها من تأثير على الأمن القومي بالنسبة لها.

وأضافت في تصريحاتها: “إدارة واشنطن على إدراك بأهميتها بالنسبة لسياستكم الخارجية وأمنكم، على وجه الخصوص في قضايا الإرهاب والهجرة”، في رسالة طمأنة للسلطات الإيطالية.

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