عمداء الجنوب يرتبون للقاء لجنة الأزمة المشكلة من الرئاسي تمهيدا لبدء عملها

كشف عميد بلدية براك الشاطئ علي جلغم، عن جهود وترتيبات يبذلها عدد من عمداء الجنوب للتواصل مع لجنة الأزمة المشكلة من المجلس الرئاسي.

وأضاف جلغم في تصريح للرائد، أن اللجنة لم تتواصل حتى الآن معه أو مع عمداء البلديات بخصوص القيمة المالية المخصصة لها من الرئاسي لحل المختنقات بالجنوب عامة.

وفي سياق متصل، لفت جلغم إلى أن بلدية براك الشاطئ تسعى إلى أن يصل مخصص البلدية من السيولة النقدية مباشرة، موضحا أن وصولها إلى سبها من شأنه أن ستسبب ببعض الإشكاليات.

وأوضح جلغم أن المواطنين يعانون نقصا حاد في كل متطلبات الحياة اليومية، ناهيك عن عدم توفر الوقود ولا الكوادر طبية وتعطل عمل المستشفى ما يضطر المرضى للتردد على المصحات الخاصة في ظل نقص السيولة النقدية.

وأشار العميد، إلى أن سعر اللتر من البنزين لدى محطات الوقود “غير الشرعية” يصل إلى دينار وربع، وأن المحطات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط مغلقة منذ فترة طويلة.

وكان المجلس الرئاسي قد خصص 100 مليون دينار بصفة عاجلة لدعم المنطقة الجنوبية.

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