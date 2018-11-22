سلامة يوضح ملابسات ما جرى على سفينة الشحن “نيفين”

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، أن الوضع على سفينة الشحن “نيفين” التركية لم يكن عادياً وكان لابد من الاختيار بين من يريد النزول ومن يريد الانطلاق إلى أوروبا بعد أن تأكدت البعثة وقوة الأمن من عدم وجود رأي موحد بين المهاجرين أنفسهم.

سلامة في حوار مرئي مع قناة ” فرنسا 24 ” الخميس، أكد أن البعثة بالتعاون مع وزارة الداخلية أقنعت فئة من المهاجرين المصٌرين إلى الانطلاق إلى أوروبا بعدم استخدام العنف ضد الفئة التي رحبت بالنزول إلى مدينة مصراتة.

وأوضح سلامة أن الوضع المتوتر الذي خلقه المهاجرين على السفينة جعل قوة الأمن تتدخل بالرصاص المطاطي.

وأشار سلامة إلى أن ليبيا تشهد انخفاضا ملحوظاً في عدد المهاجرين إليها، منوهاً على أن السبب في ذلك هو انخفاض حدة الضغط على ليبيا، الأمر الذي جعل أرقام تدفق المهاجرين عبر ليبيا تقل بصورة دراماتيكية على حد وصفه.

ودعا سلامة الأوروبيين إلى نظرة أكثر شمولية موضحاً أن الكثير من الأوروبيون لا يهتمون إلا بمن هم في مراكز الإيواء وعددهم 34 ألف، دون الحديث على من هم خارج مراكز الاعتقال وعددهم 740 ألف مهاجر غير قانوني.

يُذكر إلى أن سفينة ” نيفين ” التركية، قامت -بطلب من خفر السواحل الليبية – بإنقاذ 96 مهاجراً من الغرق، إلا أن المهاجرين اعتصموا لأكثر من عشرة أيام بغية الهجرة إلى أوروبا وعدم النزول في ليبيا.

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