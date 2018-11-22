سلامة: المؤتمر الجامع سيضغط على النواب لإصدار قانون الاستفتاء

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة أن الملتقى الوطني الجامع سيكون ضاغط على مجلس النواب لإصدار لقانون الاستفتاء على الدستور في حال عدم إصدار له قبل موعد عقد الملتقى

وأوضح سلامة في لقاءه مع تلفزيون ” فرانس 24 أن المؤتمر الجامع

وأوضح سلامة أن المؤتمر يهدف إلى” تعيين دقيق للمختنقات التي تمر بها ليبيا ومحاولة وضع حلول وسط لها” منوهاً على أن البعثة ستعرض على الأطراف الليبية المشاكل التي تواجههم وتقدم لهم مقترحات تأمل أن يوافقوا عليها.

وفي سؤاله عن الانتخابات أكد سلامة على أن إجراء الانتخابات يتطلب شروط غير متوفرة اليوم ولكن بعمل البعثة مع الليبيين يمكن لهذه الشروط أن تتحقق حسب قوله، مشيرا إلى ضرورة إقامة الانتخابات بسبب وجود خلاف على الشرعية لن تحله سوى الإرادة الشعبية وفق تعبيره.

وأضاف سلامة أن من شروط الانتخابات تفعيل الجانب الأمني خارج طرابلس بعد تفعيل الترتيبات الأمنية داخلها، بالإضافة إلى وجود ارتياح اقتصادي واجتماعي وإصدار قانون الاستفتاء على الدستور من جهة مجلس النواب قبل الملتقى الوطني

وأكد سلامة أن الأمر الأساسي لإجراء الانتخابات هو قبول كل الأطراف لنتائجها موضحاً أن اجتماع باريس شهد قبول أربع شخصيات ليبية نتائج الانتخابات بعد إجراءها مطالباً في الوقت ذاته الأطراف التي وصفها بالقوية في ليبيا بقبول نتائج الانتخابات أيضاً.

وفي سياق متصل قال سلامة أن الوضع في طرابلس هو الأفضل منذ 4 سنوات معربا عن ارتياحه بما يحدث في طرابلس خلال هذه الفترة مؤكداً أن الإصلاحات الاقتصادية التي بدء تنفيذها بعد التوقيع عليها في سبتمبر الماضي، أشاعت جواً مختلفاً من الارتياح في المجال الاقتصادي والمالي والنقدي مما ساهم في انتهاء مشكلة السيولة إلى حد كبير، وتحسن الأسعار وهبوطها بنسبة 20 إلى 30 % حسب قوله.

وكان سلامة قد أشار في إحاطته أمام مجلس الأمن حول ليبيا عن إمكانية عقد المؤتمر الوطني الجامع في النصف الأول من عام

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