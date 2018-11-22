الفضائيّة الليبيّة : وزير الدّاخليّة يصدر تعليماته لرجال الأمن بمواجهة الخارجين عن القانون وضبط الشّارع العام

بنغازي 22 نوفمبر 2018 (وال)- معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، يصدر تعليماته لرجال الأمن بمواجهة الخارجين عن القانون وضبط الشارع العام، مشدداً على ضرورة استخدام القوة في الدّفاع عن مقراتهم والاستعانة بالجيش .

وأصدر معالي وزير الدّاخلية في الحكومة الليبية المؤقّتة المستشار إبراهيم بوشناف أمس الأربعاء، تعليماته المشدّدة للسادة مديري الأمن بالمناطق، باستخدام القوة في صد أي هجمات من المجموعات المسلحة على مقار الأمن والشرطة، بالاستعانة بغرف عمليات القوات المسلحة .

وعقد السيد الوزير صباح أمس الأربعاء، اجتماعاً بمدير أمن بنغازي العقيد صلاح هويدي؛ وذلك على خلفية الاعتداءات المتكرّرة في الآونة الأخيرة من قبل المجموعات المسلحة على مقار الأمن ومراكز الشرطة خاصة في مدينة بنغازي .

وقال معالي المستشار إبراهيم بوشناف، إن الغرض من هذه الهجمات هو عرقلة عمل وزارة الداخلية والجهات التابعة لها في استتباب الأمن، لافتاً إلى أن هذه الهجمات تأتي بهدف إخراج موقوفين على ذمة قضايا جنائية من التوقيف بقوة السلاح .

وأمر السيد الوزير كافة مديري الأمن، باتباع التعليمات السابقة الصادرة إليهم بالخصوص، من حيث استعمال القوة في الدفاع عن مقار الأمن والشرطة خاصة في مدينة بنغازي .

كما أمر السيد الوزير بموجب “كتاب رسمي”؛ بالاستعانة بغرف عمليات القوات المسلحة في صد أي هجوم ، في حال تطلب الأمر مساندة الجيش، مشدداً على ضرورة ضبط الأسلحة غير المرخصة والسيارات التي لا تحمل لوحات معدنية، وحجزها خاصة في ساعات الليل المتأخرة تمهيداً لمصادرتها .

هذا وشدّد السيد الوزير على السيد مدير أمن بنغازي، بضرورة التحرك الفوري لإغلاق المصارف والجهات التي تتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين والواقعة على الطريق الدائري الثالث (الطريق السريع) بمدينة بنغازي، لكونها أصبحت مصدراً للخطر وتسببت في تعطيل حركة السير والحوادث المرورية المأساوية .

من جهته، أكد العقيد صلاح هويدي أن مديرية أمن بنغازي، ستنفذ تعليمات السيد الوزير حرفياً، وأنها لن تتوانى عن تطبيقها بكل قوة وحزم، مشدداً على أن وزارة الداخلية لديها القدرة الكاملة على ردع هؤلاء الخارجين عن القانون .

وكان معالي وزير الداخلية قد أكد في تصريح أن جهاز الشرطة يكابد المشاق لبسط الأمن، لافتاً إلى أن بعض الثقافات المتجذرة تعيق الجهود المبذولة لأجل الأمن.

وأشار إلى أن القانون الساري يحمي رجال الشرطة إذا استلزم عملهم استعمال القوة، مندداً بالعرف الذي بدأ يعمل على النقيض تماماً، ويطالب رجال الأمن بالترضية وبالدية رغم أنهم كانوا تحت مظلة القانون حينما استخدموا القوة .

واعتبر أن ترميم الثقافة الوطنية في هذا الجانب مهمة وطنية، وكذلك واجب على قادة الرأي العام ونشطاء منصات التواصل الاجتماعي، لتبصير الناس بخطر تدجين الأمن .

يُشار إلى أن مركز شرطة الحدائق، تعرّض ليلة الثلاثاء لهجوم مسلح من الخارجين عن القانون، بغرض تهريب أحد الموقوفين على ذمة قضية جنائية بمساندة عدد من المواطنين .

كما شهدت الأيام القليلة الماضية، هجوماً مسلحاً من الخارجين عن القانون على مقرّ البحث الجنائي ببنغازي لذات الغرض . (وال- بنغازي)

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