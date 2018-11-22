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موفد فرانس24 إلى مصراتة “لا أحد يعرف مصير هؤلاء المهاجرين”

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

أجبرت السلطات الليبية عشرات المهاجرين، المتحصنين منذ عشرة أيام في سفينة نيفين بمصراتة، على النزول وفق ما أكد موفدو فرانس24 عبد الله ملكاوي وجيمس أندريه وجولي دونغولوف. ولايزال مصير هؤلاء المهاجرين مجهولا حسب فريق فرانس 24.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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