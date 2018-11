إيطاليا تؤكد.. التنافس مع فرنسا شيء «طبيعي»

المتوسط:

نفى وير الخارجية في الحكومة الايطالية إينزو موافيرو ميلانيزي وجود خلاف مع فرنسا بشأن الهدف المشترك الكامن في تحقيق الاستقرار والديمقراطية في ليبيا.

وقال موفيرو في مقابلة مع صحيفة (أفينيري) الخميس، “حتى في إطار متكامل مثل منظومة الاتحاد الأوروبي، فإن المنافسة بين الدول الاعضاء هي أمر طبيعي”. ولكنه أضاف “بالنسبة لليبيا لا أرى تصدعا في المواقف مع فرنسا بشأن المقصد المشترك للتوصل إلى حل لتحقيق الاستقرار والديمقراطية. ومع ذلك، فمن الطبيعي أن يحاول كل مِنّا القيام بدور أكبر” في ليبيا.

