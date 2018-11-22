الفضائيّة الليبيّة : أعضاء مجلسي النّواب والدولة يختارون مرشحهم لعضوية الرئاسي الجديد

طرابلس 22 نوفمبر 2018 (وال)- كشفت لجنة التواصل لأعضاء مجلسي النواب والدّولة عن المنطقة الغربية أمس الأربعاء، عن عقدهم الاجتماع التحضيري الأول في طرابلس، لبحث اختيار مرشحهم لعضوية المجلس الرئاسي الجديد .

وأوضحت اللجنة أن عملية اختيار مرشحهم لعضوية الرئاسي عن المنطقة الغربية، ستتم وفقاً للآلية التي تمّ الاتفاق عليها بين المجلسين، مبينة بأنه سادت في الجلسة الأولى أجواء من التفاؤل والثقة والتوافق والإصرار على انجاز الاستحقاق بكل شفافية ووضوح .

يُشار إلى أن المجلسين قد اتفقا على أن يقوم أعضاء كل إقليم من الأقاليم الثلاثة: برقة، طرابلس، فزان، بترشيح عضو واحد للمجلس الرئاسي الجديد، الذي يسعى النواب والدولة إلى تكوينه من رئيس ونائبين . (وال- طرابلس)

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