المبعوث الأممي يكشف تفاصيل إخلاء المهاجرين من باخرة تجارية في مصراتة

كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، عن موقف البعثة الأممية من إخلاء الباخرة التي كانت تقل 79 مهاجراً في ميناء مصراتة.

وأوضح سلامة في تصريح مصور خاص مع وكالة فرانس24 وتابعته قناة ليبيا ، أن ملف هؤلاء المهاجرين كان شائكاً نظراً لأن البعض منهم كان يريد النزول والبعض الآخر متشبثاً بالبقاء داخل السفينة للإنطلاق مجدداً حول أوروبا.

وأكد المبعوث الأممي، أن البعثة دخلت كوسيط لحل هذه المشكلة بالتعاون مع وزارة الداخلية واقناعها بعدم استخدام القوة مع المهاجرين، إلا أنه وبعد إزدياد حدة التوتر داخل السفينة التجارية، تدخلت القوة الأمنية، واخرجتهمم بالقوة.

وحول الاتهامات المتعقة باستخدام الرصاص، نفى سلامة ذلك جملة وتفصيلاً، مبيناً أن الرصاص المستخدم رصاص مطاطي لم يحدث أذى كبير.

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