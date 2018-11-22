سلامة: يوجد أكثر من 700 ألف مهاجر غير قانوني في ليبيا

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وجود 740 ألف مهاجر غير قانوني في ليبيا.

جاء ذك في معرض رده على السؤال المتعلق بالتقدم الحاصل في ملف الهجرة بليبيا، خلال مقابلة مصورة على موقع فرانس 24، حيث بين المبعوث الأممي أن تدفق المهاجرين عبر ليبيا انفض بشكل درامتيكي وملحوظ في الأشهر الأخيرة، خاصة تدفقات الهجرة القادمة من أوروبا الغربية، لافتاً في هذا الصدد أن ليبيا كانت معبراً للمهاجرين العام الماضي وعليه تم تسجيل تدفقات عالية السنة الماضية.

وبين المبعوث الأممي إلى ليبيا أن انخفاض تدفقات المهاجرين لا يعني انتهاء المشكلة، لافتاً إلى أن عدم التوزان الديموغرافي بين أوروبا وأفريقيا يزداد صعوبة يوماً بعد يوم، مؤكداً أن عدد المهاجرين في مراكز الاعتقال الأوروبية لا يزيد عن 34 ألف مهاجر.

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