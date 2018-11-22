24 مليون دينار من السيولة تصل إلى مدينة بني وليد

العنوان-بني وليد

أعلنت الصفحة الرسمية لمطار بني وليد المدني الأربعاء وصول سيولة نقدية إلى فروع مصرف الجمهورية بمدينة بني وليد، لأول مرة منذ 3أشهر، قيمتها 24 مليون دينار، أرسلها مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.

الجدير بالذكر أن هذه القيمة خصصت لثلاثة فروع لمصرف الجمهورية، حيث تحصل فرع سوف الجين على 8 ملايين دينار، وفرع المدينة على 12 مليون دينار، وبلغت حصة فرع تينيناي 4 ملايين.

يذكر أن أزمة السيولة في شمال ليبيا قد بدأت في الانفراج حيث أن فروع المصارف التجارية بمدينة طرابلس قد وصلت قيمة السحب فيها ببعض الفروع إلى 5000 دينار .

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