صحيفة الشرق الأوسط : صمت فى حكومة الوفاق بعد الفضيحة السياسية التي طالتها

ليبيا – قالت صحيفة الشرق الاوسط أن حكومة الوفاق الوطني التي تعرضت لانتقادات دولية بسبب استخدامها القوة لفض اعتصام مهاجرين غير شرعيين كانوا على متن سفينة في مصراتة، الصمت حيال ما وصف بـ«فضيحة سياسية»، تفجرت بعدما كشفت تقارير مالطية عن لقاء مسؤولين في الحكومة مع شخص يحمل الجنسية المالطية، باعتبار أنه أحد مسؤولي حكومة بلاده، خلافا للحقيقة.

وأشارت الصحيفة فى عددها الصادر اليوم الخميس بلندن إلى أن مسؤولون رفيعو المستوى ووزراء في حكومة السراج تقابلوا خلال اليومين الماضيين مع نيفيل غافا، الذي قدموه في بيانات رسمية على أنه المبعوث الشخصي لرئاسة الحكومة في مالطا.

تشير أيضاً إلى ان فتحي باش أغا، وزير الداخلية بالحكومة قد قال بإنه بحث مع غافا توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الأمنية، بما يخدم المصلحة المشتركة، ونقل في بيان عن «المبعوث المالطي» أنه «أشاد بما لمسه من انضباطية واستتباب وبسط للأمن داخل العاصمة»، قبل أن ينقل تحيات رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات إلى وزير الداخلية الليبي.

كما أعلن بيان لحكومة السراج أن نائبه أحمد معيتيق أكد لدى لقائه، أول من أمس، مع «المبعوث الشخصي لرئيس وزراء مالطا»، على التعاون من أجل مكافحة عمليات تهريب الوقود، والعمل على استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا ومالطا.

في السياق ذاته، قال وزير الصحة الليبي عمر بشير إنه بحث مع غافا، الذي قدمه باعتباره «مستشار رئيس الوزراء المالطي لشؤون الشرق الأوسط»، قضية الديون المستحقة على الدولة الليبية، مقابل علاج الجرحى الليبيين في دولة مالطا، لافتا إلى أن غافا أبدى استعداد بلاده لتنفيذ برامج تدريبية لعناصر طبية لمساعدة ليبيا .

لكن صحيفة «نيوز أوف مالطا» نقلت في المقابل عن غافا نفيه إجراء محادثات دبلوماسية في طرابلس، نيابة عن الحكومة المالطية، كما نقلت عنه نفيه أن يكون قد قاد وفداً رسمياً إلى ليبيا، مصراً على أنه كان في «زيارة شخصية».

وتابع غافا بحسب الصحيفة ذاتها «نعم، أنا في ليبيا ولكن على أساس شخصي، مثلما أذهب إلى إسبانيا أو إيطاليا، أو أي مكان آخر. أعتقد أنه يمكنني زيارة الدول… ألا يمكنني ذلك»؟.

كما نقلت الصحيفة عن ناطق باسم مكتب رئيس الحكومة المالطية أن غافا لم يعقد أي اجتماعات رسمية في ليبيا، نيابة عن الحكومة المالطية.

وسرد التقرير سيرة غافا، الذي اتضح أنه كان مجرد مسؤول في وزارة الصحة في مالطا، وتعرض للنقل من وظيفته بسبب تقارير عن تلقيه رشى.

من جانبه، أكد غافا أنه عقد اجتماعات في ليبيا على أساس ما سماه بعلاقات الصداقة مع مسؤولي حكومة السراج، التي التزمت بدورها الصمت، ولم تعلق رسميا على هذه الفضيحة، التي سبق أن تكررت في مناسبات مختلفة.

المصدر : الشرق الاوسط اللندنية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية