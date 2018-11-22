اخبار ليبيا الان

مناقشة أوجه التعاون في المجال الصحي بين ليبيا وفرنسا

تم النشر منذُ 18 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

وجهت سفيرة جمهورية فرنسا لدى ليبيا بياتريس دو هلين دعوة إلى وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الوطني عمر بشير الطاهر لزيارة فرنسا خلال المدة القادمة.

وناقش الطرفان خلال لقاء عُقد بمقر الوزارة الأربعاء أوجه التعاون بين البلدين في الجانب الصحي؛ وخصوصًا فيما يتعلق بتدريب الكوادر الطبية والطبية المساعدة.

وأوضح المكتب الإعلامي بالوزارة أن الوزير أطلع سفيرة فرنسا على المشاريع التي تنفذها وزارة الصحة مبديًا تطلعه إلى النهوض بالقطاع الصحي في ليبيا، بحسب المكتب.

The post مناقشة أوجه التعاون في المجال الصحي بين ليبيا وفرنسا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

عن مصدر الخبر

عين ليبيا

عين ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك