مناقشة أوجه التعاون في المجال الصحي بين ليبيا وفرنسا

وجهت سفيرة جمهورية فرنسا لدى ليبيا بياتريس دو هلين دعوة إلى وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الوطني عمر بشير الطاهر لزيارة فرنسا خلال المدة القادمة.

وناقش الطرفان خلال لقاء عُقد بمقر الوزارة الأربعاء أوجه التعاون بين البلدين في الجانب الصحي؛ وخصوصًا فيما يتعلق بتدريب الكوادر الطبية والطبية المساعدة.

وأوضح المكتب الإعلامي بالوزارة أن الوزير أطلع سفيرة فرنسا على المشاريع التي تنفذها وزارة الصحة مبديًا تطلعه إلى النهوض بالقطاع الصحي في ليبيا، بحسب المكتب.

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