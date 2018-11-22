إيطاليا تعين رئيسا جديدا لجهاز المخابرات بعد نشر ليبيا الخبر تفاصيل طلب إماراتي بإبقائه

قرر مجلس الوزراء الايطالي المصغر المعني بالشؤون الأمنية، الأربعاء، تسمية الجنرال لوتشانو كارتا رئيسا لوكالة المخابرات الايطالية AISE بدلا من البيرتو مانينتي.

ونقل وسائل إعلام إيطالية خبر الطلب الإماراتي، عن موقع ليبيا الخبر، مما أثار عاصفة من الجدل داخل مجلس الوزراء الإيطالي المصغر، أدت في النهاية إلى تعيين لوتشانو رئيسا لجهاز المخابرات.

وكان ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، قد طالب من رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، الإبقاء على رئيس جهاز المخابرات الحالي البيرتو مانينتي.

وجاء ذلك أثناء زيارة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى العاصمة الإماراتية، أبو ظبي، الخميس الماضي، وإجراء مشاورات فيها.

وغرد مستشار ولي عهد أبوظبي، عبدالخالق عبدالله على صفحته في تويتر” ربما يهمكم معرفة أن رئيس وزراء إيطاليا في أبوظبي اليوم للتشاور حول قضايا المنطقة وفِي المقدمة عودة الإستقرار الى ليبيا حيث للإمارات في ليبيا ما لإيطاليا وربما أكثر”

وبرر ولي عهد أبو ظبي طلبه، بأن رئيس جهاز المخابرات البيرتو مانينتي، له مواقف تنسجم مع مواقف وسياسات الإمارات خاصة في الملف الليبي.

ووعد بن زايد في حال أبقى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على مدير جهاز المخابرات بضخ استثمارات كبيرة في الاقتصاد الإيطالي.

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