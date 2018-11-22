إصابة قرابة 13 شخصا جراء انفجار مجهول بمنزل في بنغازي

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بمدينة بنغازي، قرابة 13 جريحا، جراء وقوع انفجار مجهول في منزل بمنطقة السلماني الغربي مساء اليوم الأربعاء.

وأكد مصدر طبي من المستشفى لليبيا الخبر، وجود أطفال وبعض الحالات الحرجة من بين المصابين جراء الانفجار الذي لم يعرف أسباب وقوعه حتى الآن، موضحا أنه يوجد عدد من المصابين من عائلة واحدة.

وأشار شهود عيان، إلى قوة الانفجار الذي هزّ المنطقة وكثافة الدخان الذي خرج من المنزل ما أدى إلى تسبب أضرار مادية في الموقع المحيط بالحادثة، مرجحين أن يكون سببه نتيجة انفجار اسطوانة غاز طهي.

وتشهد مدينة بنغازي شرق البلاد التي تقبع تحت سيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر عمليات تفجير من حين لآخر أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم مدنيين، دون معرفة أو الإعلان عن هوية المرتكبين.

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