الشاطر مخاطباً مجلسي الدولة والنواب: ترقيع الثوب القديم لا يستر العورات

علق عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر على المساعي التي يقوم بها مؤخراً مجلسي الدولة والنواب لتغيير المجلس الرئاسي.

حيث قال الشاطر في تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر:

“يسعى أعضاء في النواب والدولة لاستباق الموتمر الجامع القادم بتغيير الرئاسي وتعيين 3 من أعضائهما، وبذلك يتم إلغاء مبدأ الفصل بين السلطات، انصحهم بإلغاء الفكرة فهي تمطيط للأزمة، عليهم أن يصنعوا ثوباً جديداً يليق بشعب ليبيا، ترقيع الثوب القديم لا يستر العورات”.

هذا ويسعى مجلس الدولة والنواب مؤخراً في خطوات حثيثة لتشكيل مجلس رئاسي جديد خلفاً للمجلس الحالي يضم ثلاثة أعضاء على أساس المناطق الغربية والشرقية والجنوبية في خطوات يصفها المجلسين بإنهاء لأزمة ليبيا وانقسامها السياسي.

