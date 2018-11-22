مسلحون ليبيون يطلقون مصريين بعد احتجازهم بسبب نزاع عمل

وأكد مكتب محافظ كفر الشيخ، التي ينتمي إليها العمال المصريون، “حلت” القضية بعد التنسيق بين وزارات الحكومة. لكن مكتب المحافظ لم يقدم تفاصيل.

وكان مسلحون مجهولون قد احتجزوا 16 عاملاً قبل أربعة أيام في مدينة طبرق بشرق ليبيا، بعد أن اتهم المتعاقدون الليبيون شريكاً لهم من قرية العمال المصريين المخطوفين بالفرار من البلاد بعد سرقة 100 ألف دينار ليبي (72 ألف دولار).

وقال شقيق أحد المخطوفين إن الخاطفين أفرجوا عن العمال وأصبح بعضهم في عهدة متعاقدين محليين دفعوا أموالاً نيابة عنهم، في حين وقع الباقون تعهدات بالبقاء في ليبيا والعمل لسداد مطالب المسلحين.

وكان سكان من قرية الهردة الصغيرة بمحافظة كفر الشيخ في دلتا النيل، التي أتى منها العمال، قد قالوا في وقت سابق إن ثلاثة من الرهائن فروا من خاطفيهم، لكن مكانهم غير معروف.

وقال أحد سكان القرية إن شقيقه دفع سبعة آلاف جنيه مصري (390 دولاراً) للمهربين الذين ساعدوه في الوصول إلى ليبيا عبر الدروب الصحراوية.

(رويترز)

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