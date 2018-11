قوة مشتركة بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لفرض الأمن في غريان

أعلنت مديرية أمن غريان تشكيل قوة مشتركة بين جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية وجهاز الحرس الرئاسي وذلك لفرض الأمن بالمدينة والتصدي لكافة الخروقات الأمنية والجرائم بجميع أنواعها.

جاء ذلك بعد اجتماع أمني موسع عُقد الأربعاء بمديرية أمن غريان ضم مدير لمديرية ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية والحرس الرئاسي ومجلس التواصل الاجتماعي لمناقشة ما تشهده المدينة من خروقات أمنية بين الحين والأخر ووضع خطة أمنية للتصدي لهذه الخروقات والقضاء على الجريمة والمجاهرة بالأمن في المدينة.

من جانبه قال مدير مكتب التخطيط الأمني بمديرية أمن غريان المقدم إبراهيم الزحاف في تصريح لوكالة الأنباء الليبية إنه تم خلال الاجتماع الإعلان عن تفعيل الغرفة الأمنية المشتركة التي تضم كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والحرس الرئاسي في المدينة.

وأضاف بأن مديرية أمن غريان قد تكفلت بتوفير مقرين للقوة المشتركة وتجهيزهما، وتوفير الوقود والتموين اللازمين لتفعيل نقاط التفتيش بالمداخل الرئيسية والفرعية للمدينة، كما تكفلت المديرية بتجهيز مكتب خاص لمجلس التواصل الاجتماعي ورجال المصالحة بالبلدية ليكونوا داعمين للأجهزة الأمنية، والمساهمة في حل أي نزاعات أو مشاكل بالتواصل الاجتماعي، وفق قوله.

