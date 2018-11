سلامة: ليبيا بها أكثر من 15 مليون قطعة سلاح ولست صاحب معجزات

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في حوار بثته قناة فرانس 24 وتابعته عين ليبيا إنه ليس مع استخدام القوة بخصوص سفينة المهاجرين بمصراتة، ولكن الوضع كان مختلفا بسبب الانقسام داخل السفينة نفسها.

وفيما يخص مؤتمر باليرمو أوضح سلامة أنه لمس إجماعاً على دعم خطة العمل بشأن ليبيا، وعيشاً مشتركاً أفضل بين الأطراف الليبية.

وأكد سلامة أن هناك شروطاً أمنية واقتصادية وقانونية يجب تنفيذها قبل إجراء الانتخابات، وأن الإرادة الشعبية الليبية هي من تختار الشرعية في البلاد موضحاً أنه ساعي خير وليس صاحب معجزات وأن ليبيا بها أكثر من 15 مليون قطعة سلاح حسب قوله.

