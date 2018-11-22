تعرف على الشروط التي أملاها سلامة لإجراء انتخاباتٍ في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا “غسان سلامة ” إن هناك شروطا أمنية واقتصادية وقانونية ، يجب تنفيذها قبل إجراء الانتخابات، منوها إلى أن ذلك هو ما دفع بتأجيل الانتخابات حتى ربيع 2019م.

“سلامة” أكّد في تصريحاتٍ تلفزيونية ، أن الإرادة الشعبية الليبية هي من تختار الشرعية في البلاد، كما أنه لمس إجماعا على دعم خطّة العمل بشأن ليبيا ، وفرص تعايش أفضل بين الأطراف الليبية، خلال لقاءاته التي عقدها مع الليبيين في باليرمو.

يشار إلى أن مدينة (باليرمو) الإيطالية استضافت المؤتمر الدولي بشأن ليبيا، خلال يومي الثالث والرابع عشر من نوفمبر من الجاري؛ بهدف البحث في سبل حلّ الأزمة الليبية.

وكان “غسان سلامة” أكّد من خلال المؤتمر الصحفي الختامي لفعاليات باليرمو أن ليبيا أمام خيارين، إما عملية سياسية أو حرب عسكرية جديدة، مشيرا إلى أهمية تعبير الليبيين عن رأيهم، عبر الانتخابات التي ستحدّد تواريخها الدقيقة خلال المؤتمر الوطني الجامع، مع ضرورة المضي في إجراء هذه العملية الانتخابية؛ لأنها هي التي ستمكّن الليبيين من الإفصاح عن موقفهم تجاه من يمثلهم.

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