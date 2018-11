وزارة الصحة تتابع سير العمل بأقسام مستشفى طرابلس المركزي.

قام مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني عمر الطوير بجولة تفتيشية الأربعاء داخل أقسام مستشفى طرابلس المركزي.

وأوضح الطوير في تصريح له أن الهدف من الجولة متابعة السير العمل داخل الأقسام، مضيفًا أن إدارته أحالت تقارير فنية وإدارية حول عمل أقسام الإسعاف والجراحة والباطنة داخل مستشفى طرابلس المركزي إلى وزير الصحة.

وأضاف أن التقارير تضمنت آداء الشركات الخدمية وتجهيزات الأقسام وتجهيزات المبنى ومشاريع الصيانة داخل المستشفى.

هذا وكشف مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة عن جولات تفتيشية سيقوم بها فريق من إدارته لبعض المستشفيات الواقعة خارج نطاق طرابلس خلال المدة القادمة.

