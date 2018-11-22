الخطوط الليبية تعلن زيادة أسعار التّذاكر

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكّد المتحدّث الرّسمي للخطوط الجويّة الليبيّة “محمد قنيوة ” أنّ الخطوط الجوية الليبية بصدد زيادة أسعار التّذاكر، ابتداءً من الأول من شهر ديسمبر المقبل .

“قنيوة ” أوضح – في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا 24″ أن هذه الزّيادات تأتي استنادا إلى قرار المجلس الرّئاسي والخاص بالإصلاحات الاقتصاديّة للدّولة، ونظرا لعدم استثناء قطاع الطيران من القرار .

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه في حال عدم استخدام التّذكرة قبل 01 ديسمبر المقبل يدفع فارق التّذكرة وفي حالة استخدام جزء من التّذكرة قبل 01 ديسمبر لايتم دفع أيّ فارق.

وقال مدير الإعلام “محمد قنيوة” بالشركة، إن سبب ارتفاع أسعار التّذاكر يرجع إلى الأوضاع الاقتصادية المتأزّمة التي تمرّ بها البلاد وزيادة التّكلفة، مؤكدا أن الرحلات الداخلية لا توجد نية لتغييرها حاليًا.

وتعدّ الخطوط الجوية الليبية قبل رفع بعض أسعارها ، أقل الخطوط سعرًا بالمقارنة مع نظيراتها سواء الحكومية أوالخاصة.

يشار إلى أن شركة الخطوط الجوية قررت رفع أسعار تذاكر السفر الخارجية، وتعدّ هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحريك الأسعار منذ نحو عامين.

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