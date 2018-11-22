العقيد ماضي: التحقيقات في مقتل بوقاقيس لا زالت مستمرة

كشف رئيس النيابة العسكرية العقيد علي ماضي عن أن التحقيقات لازالت مستمرة في قضية مقتل المواطنة سلوى بوقاقيس خلال الانتخابات البرلمانية السابقة .

وقال في مؤتمر صحفي عقده مع الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد أحمد المسماري، أن المواطنة بوقاقيس اتصلت هاتفياً في يوم الانتخابات البرلمانية السابقة من بنغازي مع احدى القنوات الفضائية ، حاثة الليبيين للمشاركة بهذا العرس الوطني .

وأضاف أنها خلال اتصالها ذكرت أنها من بنغازي ، وأنها أدلت بصوتها ، وعلى أثره قامت مجموعاتن إرهابيتان بالتحرك لمنزلها ، ورصده ، الأولى انطلقت من راف الله سحاتي ، والثانية من منطقة الليثي ، واقتحموا منزلها.

ونوه ماضي أنه خلال ذلك وقع خلاف بين المجموعتين ، إذ الأولى تتبع لأنصار الشريعة ، والثانية لداعش الارهابي ، حول قتلها من عدمه ، وانتهى الخلاف بإصرار المجموعة التابعة لداعش على قتلها ، منوها إلى أن النيابة تتحفظ على أسماء القتلة لحين استكمال التحقيقات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا