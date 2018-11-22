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إيطاليا: لا خلاف مع فرنسا حول استقرار ليبيا

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

نفى وزير الخارجية الإيطالية “إينزو موافيرو ميلانيزي”، وجود خلاف مع فرنسا بشأن تحقيق الاستقرار والديمقراطية في ليبيا.

وقال موافيرو، في مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا”، الخميس، إنه لا يرى تصدّعًا في الموقف الفرنسي حيال الهدف المشترك مع بلاده حيال ليبيا.

وأوضح موافيرو أنه من الطبيعي أن تحاول كل من إيطاليا وفرنسا القيام بدور أكبر في ليبيا، منوهًا بأن المنافسة بين الدول أمر طبيعي حتى في إطار متكامل كمنظومة الاتحاد الأوروبي، حسب وصفه.

يُشار إلى أن الخارجية الفرنسية دعت خلال مؤتمر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين الماضي، إلى ترجمة الالتزامات التي ترتبت على لقاء الأطراف الليبية في باليرمو الأسبوع الماضي.

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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  • صحيح فى البراغماتية لا خلاف , أتمنى أن أرى الليبيون ( رؤوس الصراع ) براغماتيين أيضاً من أجل بلادنا , لم أفهم كيف أن دولة ما فى الإتحاد الأوربى كايطاليا مثلاً تسعى لأن تلعب دور ما فى مكان ما هكذا بمفردها وأن هذا يأتى فى إطار التكامل الأوربى وهو أمر طبيعى , أما أن يكون “إينرو ” هذا بطريقة تفكيره هذه ( ليبى ) أو أننا نحن الليبيين ” طاليان ” ونحن لانعلم .

    دول الأتحاد الأروبى لاتتحرك فرادا بل ضمن رؤية الإتحاد والا ماضرورة هذا الإتحاد أصلاً , هؤلاء يتهربون من الإجابة عن سؤال كبير بهراءأكبر , إجابته عند الصغير ماكرون وهى أن أوربا ليست موحدة وبالتالى هى ليست قوية وغير قادرة على حماية مصالحها بالخارج , وهذا أيضاً ينطبق تماماً علينا نحن الليبيون الغير موحدين .

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