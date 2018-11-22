إيطاليا: لا خلاف مع فرنسا حول استقرار ليبيا

نفى وزير الخارجية الإيطالية “إينزو موافيرو ميلانيزي”، وجود خلاف مع فرنسا بشأن تحقيق الاستقرار والديمقراطية في ليبيا.

وقال موافيرو، في مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا”، الخميس، إنه لا يرى تصدّعًا في الموقف الفرنسي حيال الهدف المشترك مع بلاده حيال ليبيا.

وأوضح موافيرو أنه من الطبيعي أن تحاول كل من إيطاليا وفرنسا القيام بدور أكبر في ليبيا، منوهًا بأن المنافسة بين الدول أمر طبيعي حتى في إطار متكامل كمنظومة الاتحاد الأوروبي، حسب وصفه.

يُشار إلى أن الخارجية الفرنسية دعت خلال مؤتمر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين الماضي، إلى ترجمة الالتزامات التي ترتبت على لقاء الأطراف الليبية في باليرمو الأسبوع الماضي.

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