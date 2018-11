مستشفى تراغن يعلن وفاة فتاة نتيجة تسمم

المتوسط:

أعلن مستشفى تراغن عن وصول 30 حالة تسمم ووفاة فتاة في العشرينات من العمر، توفّت قبل أن تصل المستشفى وتم إرجاعها الي القطرون فور وصولها للمستشفى.

وأوضح الدكتور المعالج أن حالات التسمم التي وصلت للمستشفى كانت نتيجتها وجبات من الدجاج المستورد في احدى المناسبات في تراغن.

وتضم الحالات التي وصلت للمستشفى خمسة أطفال، وأن الحالات التي تعرضت للتسمم وصلت لأكثر من مئة حالة بين نساء وأطفال وتم تحويل بعضها إلى مدينة سبها لتلقي العلاج نظرا لقلة الإمكانيات في معظم مستشفيات الجنوب وغياب الدعم من الجهات المعنية.

