سلامة: الملتقى الجامع يهدف إلى تعيين دقيق للمختنقات التي تعصف بليبيا

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أن الملتقى الوطني الجامع، تنظمه بعثة الأمم المتحدة مع الليبيين فقط، وعلى الأراضي الليبية دون تدخل أي طرف خارجي.

وبين سلامة في مقابلة خاصة مع وكالة فرانس 24 تابعتها قناة ليبيا، أن الملتقى يهدف إلى تعيين دقيق للمختنقات التي تعصف بليبيا، في إشارة إلى النقاط البنيوية بين الليبيين ومحاولة وضع حلول لها، وعليه تقديم مقترحات لهذه المختنقات يوافق عليها الشعب الليبي فقط.

وحول مؤتمر باليرمو، أعرب المبعوث الأممي عن سعادته إزاء دعم الأطراف المشاركة بالمؤتمر للإحاطة التي قدمها قبيل عقد المؤتمر بأيام .

وحول الجانب الليبي، قال سلامة أنه لامس سيولة سياسية بين الأطراف الليبية خلال المؤتمر، عاداً ذلك مؤشراً إيجابياً.

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