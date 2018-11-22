معلومات جديدة تفيد بتورط خارجية بلجيكا في قضية الأموال المجمدة

كشفت صحيفة “لوسوار” البلجيكية، عن توفر معلومات جديدة تفيد بتورط وزير الخارجية البلجيكي الحالي “ديديه ريندرز”، في قضية الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا.

وقالت الصحيفة، وفقا لما نشرته وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء، إنها تحصلت على وثائق تفيد بأن “ريندرز” قد لعب دورًا ما في قضية الأموال، ومارس ضغوطا شديدة من أجل الحصول على تعويضات للشركات البلجيكية التي تضررت استثماراتها في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي.

وأوضحت الصحيفة أن قضية الأموال الليبية تسببت في تدهور سمعة وزارة الخارجية البلجيكية التي تحاول دفع التهم عنها بما وصفته الصحيفة بالتفسيرات المبهمة للقرار الأممي الذي نص على تجميد الأموال الليبية.

الجدير بالذكر أن صحفا بلجيكية نشرت، في وقت سابق، تقارير تفيد بأن عائدات الأموال الليبية تحركت من بلجيكا إلى لوكسمبورغ، فبريطانيا، فالبحرين وصولًا إلى أطراف ليبية مجهولة.

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