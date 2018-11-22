مصادر تكشف تفاصيل التسمم الجماعي في تراغن

علمت 218 من مصادر طبية أنّ مستشفى تراغن العام استقبل 46 حالة تسمم قادمة من منطقة القطرون؛ إثر تناولهم لوجبات تم تقديمها خلال أحد الأفراح في المدينة.

وقال بن عيسى معتوق، وهو ممرض بمستشفى تراغن، في تصريحات لـ218 إنّ من بين الحالات التي استقبلها المستشفى 5 أطفال تراوحت أعمارهم بين 4 و12 سنة، فيما تراوحت أعمار باقي الحالات بين 12 و39 سنة، حسب قوله.

واستقبل المستشفى 38 حالة تسمم من النساء تصل أعمارهن إلى 39 سنة بحسب المصادر داخل المستشفى.

وأضاف معتوق أن المُستشفى بانتظار نحو 100 حالة تسمم قادمة لتلقي العلاج، مُشيرا إلى أن إمكانيات مستشفى تراغن لا تسمح باستقبال هذا العدد.

وتحتوي الوجبات التي تناولها المصابون، أثناء حضورهم أحد الأفراح بمدينة القطرون، على دجاج مستورد من تركيا والبرازيل ووجبة “شاورما”، في حين أشارت المصادر الطبية إلى أن هذه الوجبات تم شراؤها من إحدى المحلات في مدينة سبها.

يُشار إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى في حوض مرزق، فقد شهدت الفترة الماضية حالات تسمم مماثلة في منطقة جيزاو، وبنفس الوجبات، مع اختلاف هذه المرة بتسجيل حالة وفاة واحدة، وهي فتاة في العشرينات من العمر تم إرجاع جثمانها إلى القطرون.

وتم تحويل بعض الحالات إلى مدينة سبها لتلقي العلاج نظراً لقلة الإمكانات في مستشفى تراغن، وفي معظم مستشفيات حوض مرزق، وغياب الدعم من الجهات المعنية.

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