صحة الوفاق تُطلق دبلوم “النساء والولادة”

أطلقَت إدارة الموارد البشرية التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، دبلوم طب أمراض النساء والولادة بمُشاركة 45 طبيباً وطبيبة.

ويُشرف مركز تنمية القوى العاملة على تنفيذ الدبلوم الذي تقدّمَ له أطباء مُتخصّصون من مختلف المناطق الليبية.

ومن المنتظر أن تُنظِّم وزارة الصحة برامجَ دبلوم لـ12 تخصصاً بحلول عام 2019، وفقاً لما صرح به مدير إدارة الموارد البشرية، أشرف أبو رقيبة.

وأشار أبو رقيبة إلى أن برنامج الدبلومات الطبية سيشمل تخصصات: “التجميل، الصيدلة، العيون، التخدير، الباطنية، مخ وأعصاب، مكافحة العدوى”.

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