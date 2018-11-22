اخبار ليبيا الان

صحة الوفاق تُطلق دبلوم “النساء والولادة”

تم النشر منذُ 7 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقَت إدارة الموارد البشرية التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، دبلوم طب أمراض النساء والولادة بمُشاركة 45 طبيباً وطبيبة.

ويُشرف مركز تنمية القوى العاملة على تنفيذ الدبلوم الذي تقدّمَ له أطباء مُتخصّصون من مختلف المناطق الليبية.

ومن المنتظر أن تُنظِّم وزارة الصحة برامجَ دبلوم لـ12 تخصصاً بحلول عام 2019، وفقاً لما صرح به مدير إدارة الموارد البشرية، أشرف أبو رقيبة.

وأشار أبو رقيبة إلى أن برنامج الدبلومات الطبية سيشمل تخصصات: “التجميل، الصيدلة، العيون، التخدير، الباطنية، مخ وأعصاب، مكافحة العدوى”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك