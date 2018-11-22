ماذا قال وزير خارجية إيطاليا عن دور روسيا في ليبيا؟

شدد وير الخارجية الايطالي إينزو موافيرو ميلانيزي على أن بلاده تبقى حليفا مخلصا للولايات المتحدة الأمريكية ولكنه أشار، في مقابلة مع صحيفة (أفينيري) الكاثوليكية، إلى أنه من غير المعقول اليوم أن تجاهل روسيا فيما يختص بالأزمة الليبية.

وكان ميلانيزي يجيب على سؤال بشأن تصاعد دور موسكو في ليبيا، الذي اتضح مؤخرا في مؤتمر باليرمو وفيما إذا كان ذلك سيحد من الاهتمام الأمريكي بالأزمة الليبية، على غرار ما جرى في سورية.

ونوه ميلانيزي بأن الحقبات التاريخية التي تعاقبت من روسيا الإمبراطورية إلى الاتحاد السوفيتي والاتحاد الروسي حاليا، تميزت بأن “الاهتمام الروسي بمنطقة البحر الأبيض المتوسط ظل ثابتاً ولا ينبغي أن يكون مستغربا”. وأردف “بينما يبقى ولائنا راسخاً في حلف شمال الأطلسي، فإذا أردنا حقا تحقيق الاستقرار في ليبيا، لا يمكننا تجاهل الحوار مع روسيا”، وزاد مستدركا “من يتعين عليهم التوصل إلى اتفاق، قبل كل شيء، هم الليبيون أنفسهم فيما بينهم. ومع ذلك ، إذا استبعدنا محاورين مهمين، تصبح الحلول أكثر صعوبة”.

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