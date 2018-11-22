سلامة: الإرادة الشعبية الليبية هي من تختار الشرعية في البلاد

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أن الأشهر المقبلة ستشهد إجراء الانتخابات في ليبيا، مبيناً أن الإرادة الشعبية الليبية هي من تختار الشرعية في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء مصور مع وكالة فرانس 24، حيث شدد سلامة على وجود شروط أمنية واقتصادية وقانونية يجب تنفيذها قبل إجراء الانتخابات.

وبين أن الشرط الأمني تم البدء بتنفيذه في العاصمة طرابلس، إلى جانب وجود وضع اقتصادي واجتماعي جيد، مبيناً أيضاً أن بدء تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية، أشاع جواً جيداً من كافة النواحي.

ودعا المبعوث الأممي البرلمان، إلى إصدار قانون الانتخابات قبل إجراء الملتقى الوطني، لافتاً إلى أن الملتقى سيكون قوة ضغط على مجلس النواب إذا لم يتم إصدار هذا القانون.

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