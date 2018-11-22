الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة ملتزمة بقوة لتحقيق الاستقرار في ليبيا

ليبيا – أكدت مديرة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الامريكية كيرون سكينّر أمس الأربعاء تفهم إدارة واشنطن لأهمية ليبيا فيما يتعلق بـ”الأمن القومي بالنسبة لإيطاليا“.

سكينّر نوّهت في لقاء مع صحفيين بمقر السفارة الامريكية في روما بحسب وكالة “آكي” الإيطالية إلى إلتزام الولايات المتحدة بقوة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وقالت مديرية تخطيط السياسيات :”إن الإنخراط العميق لواشنطن في قضايا بالعديد من دول منطقة الشرق الاوسط والمتوسط يدفع الايطاليون للإعتقاد بأن​​ الولايات المتحدة تولي إهتماما أقل بليبيا جارتكم ومسألة مهمة بالنسبة لكم”.

واضافت سكينّر التي تزور إيطاليا ضمن وفد أمريكي بقيادة مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد هيل للمشاركة في منتدى حوار المتوسط الذي ينطلق غداً الخميس في روما أن واشنطن ملتزمة بشدة من أجل حكومة موحدة في ليبيا،موضحةً بأنها ليست مسألة ذات أهمية ضئيلة بالنسبة لبلادها.

وتابعة المسؤولة الأمريكية قائلةً:”رسالتنا في الأيام القادمة هي أننا لم ننس ليبيا على الرغم من أننا نواجه في الشرق الأوسط الكبير مشاكل بالغة الأهمية لأمريكاوأن إدارة واشنطن على إدراك بأهميتها بالنسبة لسياستكم الخارجية وأمنكم على وجه الخصوص في قضايا الإرهاب والهجرة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية