المتوسط:

التقى وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق عمر بشير الطاهر، أمس الأربعاء، مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دو هلين، لبحث أوجه التعاون بين البلدين في الجانب الصحي.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، أنه تم خلال اللقاء التركيز على أهمية تعزيز التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بتدريب الكوادر الطبية والطبية المساعدة، كما أطلع الوزير سفيرة فرنسا على المشاريع التي تنفذها وزارة الصحة مبدياً تطلعه إلى النهوض بالقطاع الصحي في ليبيا.

من جانبها وجهت دو هلين، الدعوة إلى الوزير لزيارة فرنسا خلال المدة القادمة.

The post وزير «صحة الوفاق» يبحث مع السفيرة الفرنسية أوجه التعاون appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية