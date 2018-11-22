موسع .. الخطوط الليبية تزيد أسعار تذاكرها 183% بداية من الشهر المقبل

العنوان-طرابلس

قال المتحدث باسم شركة الخطوط الليبية “محمد قنيوة” لصحيفة صدى اليوم الخميس إن أسعار التذاكر ستزيد بنسبة 183% بداية من الأول من ديسمبر المقبل.

وأوضح “قنيوة” أن الشركة ستعلن عن الأسعار الجديدة للتذاكر الأسبوع القادم، مضيفا أن سبب زيادة الأسعار هو نتيجة عدم استثناء قطاع الطيران من قرار المجلس الرئاسي بفرض رسوم على بيع العملات الأجنبية.

يذكر أن عددا من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء مفادها أن أسعار التذاكر ستزيد بنسبة تناهز ثلاثة أضعاف لتصل أسعار التذاكر إلى تونس إلى حوالي 1500 دينار وإلى تركيا إلى حوالي 2700 دينار.

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